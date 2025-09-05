Путин назвал неожиданным и приятным решение об отмене виз в Китай

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Решение Китая об отмене виз для граждан России стало приятным и неожиданным сюрпризом. Об этом рассказал Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы об этом раньше ничего не знали, но тем более было это приятно", – поделился президент.

Путин назвал данное решение знаком дружбы, подчеркнув, что Россия его высоко оценила. По мнению главы государства, безвизовый въезд поспособствует значительному увеличению взаимных поездок, улучшению условий для бизнеса и сближению двух стран.

В настоящее время, продолжил он, РФ и КНР работают над системой взаимных расчетов туристических поездок, которая требует доработки. К работе привлечены финансовые учреждения высокого уровня, трудящиеся на коммерческой основе.

"Я сейчас не хочу особенно комментировать, потому что не хочу создавать своими комментариями каких-то сложностей для будущих решений", – сказал он.

В свою очередь, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун заявил, что народы двух стран связаны глубокой культурной историей и многолетней дружбой.

Он подчеркнул важность укрепления связей, углубления взаимного обмена, развития сотрудничества в сфере туризма, образования, молодежной политики, культуры и искусства.

"Необходимо <...> постоянно облегчать взаимные поездки людей в целях углубления добрососедства и дружбы", – заключил Хунчжун.

О введении пробного безвизового режима со стороны Китая стало известно 2 сентября. Путешествовать без визы россияне смогут до 14 сентября 2026 года.

Комментируя это, Путин заявил, что РФ зеркально ответит КНР. Президент попросил передать председателю Китая Си Цзиньпину слова благодарности, пояснив, что отмена виз для россиян носит не рядовой характер и коснется жизней сотен тысяч граждан.

