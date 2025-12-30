ФСБ предотвратила подрыв на газовой инфраструктуре в КБР

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы пресекли подрыв участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, житель Нальчика планировал совершить диверсию по заданию украинских спецслужб. Выяснилось, что он прошел спецподготовку в одном из лагерей сил спецопераций украинских военных, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию.

При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, в связи с чем был уничтожен ответным огнем. Рядом с ним было обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, украинский автомат "Форт" и снаряды к нему.

Во время случившегося полицейские и гражданские не пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции, незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств, а также о нелегальном хранении и ношении оружия.

Пресс-служба Следственного комитета России уточнила, что задержание злоумышленника проводилось неподалеку от селения Былым Эльбрусского района в ночь на 30 декабря. Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии.

Следователями и криминалистами назначен комплекс экспертиз. В настоящее время сотрудники СК проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее силовики предотвратили теракт в отношении учеников одной из школ в Адыгее. По подозрению в покушении на данное преступление был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который оказался сторонником запрещенной в России террористической организации.

Выяснилось, что деятельность злоумышленника координировалась из-за границы при помощи мессенджера Telegram. В автомобиле задержанного, который он припарковал возле школы, нашли 10 бутылок с зажигательной смесью, флаг террористической организации и два тактических ножа. Возбуждено уголовное дело.

