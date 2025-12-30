Форма поиска по сайту

30 декабря, 15:22

Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одной из школ Адыгеи

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики предотвратили теракт в отношении учеников одной из школ в Адыгее, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Уточняется, что по подозрению в покушении на теракт задержан гражданин одной из стран Центральной Азии. Установлено, что мужчина является сторонником международной террористической организации, запрещенной в России.

Выяснилось, что деятельность террориста координировали из-за рубежа при помощи мессенджера Telegram. В автомобиле задержанного, который он припарковал возле школы, нашли 10 бутылок с зажигательной смесью, флаг террористической организации и два тактических ножа.

Ранее российские силовики предотвратили серию терактов в Калужской области. Житель Калуги, уроженец Запорожья, по заданию спецслужб Украины планировал подрыв на федеральном газохранилище и парковке оборонного предприятия.

Для этих целей злоумышленник сделал около 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. При попытке задержания он оказал сопротивление и был ликвидирован.

происшествиярегионы

