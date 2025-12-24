ФСБ предотвратила теракт на магистральном нефтепроводе в Тюменской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ смогла предотвратить теракт на диспетчерской станции магистрального нефтепровода в Тюменской области. Его готовил участник одной из запрещенных в РФ террористических организаций по заданию спецслужб Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным службы, целью россиянина, являющегося уроженцем Винницкой области Украины, была станция "Транснефти". Он получил инструкцию по сборке самодельного взрывного устройства, приобрел комплектующие и заложил их в тайник.

В ФСБ уточнили, что 24 декабря злоумышленник попытался забрать из схрона средства для теракта. При задержании с поличным мужчина оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был нейтрализован.

Ранее силовики задержали 13-летнего подростка, который хотел совершить теракты в Астраханской области и Республике Дагестан. Было установлено, что несовершеннолетний собирал самодельное взрывное устройство.

Суд поместил подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Там он пробудет не более 30 суток.