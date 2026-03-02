Форма поиска по сайту

02 марта, 12:15

Транспорт

Музей транспорта Москвы принял на хранение архив Завода имени Лихачева

Фото: пресс-служба музея транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы принял на хранение, учет и оцифровку архив Завода имени Лихачева (ЗИЛ), передает пресс-служба Дептранса.

"Это уникальные документы, чертежи и фотографии, благодаря которым горожане смогут больше узнать об истории одного из главных столичных предприятий", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, специалисты опишут и оцифруют свыше 90 лет отечественного автопрома. В частности, в состав архива вошли чертежи серийных и экспериментальных моделей автомобилей, которые выпускались на столичном заводе, фотографии, книги и прочая печатная продукция.

Кроме того, в архиве содержится научно-техническая документация – отчеты об испытаниях, научные труды и конструкторская документация на культовые автомобили. Изучить самостоятельно эти и другие материалы можно будет в читальном зале Архивно-библиотечного центра, который станет частью музейного комплекса на Новорязанской улице.

Ранее стало известно, что за шесть лет работы в музее собрано более 1,4 тысячи уникальных артефактов. В фондах на начало 2026 года насчитывается более 300 объектов исторической техники. Там завершили ремонтно-восстановительные работы 30 транспортных средств и 95 артефактов.

