Российские туристы в ОАЭ пожаловались на проблемы из-за закрытия аэропортов

Фото: depositphotos/d.travnikov

Российские туристы, застрявшие в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за конфликта на Ближнем Востоке, пожаловались на проблемы после закрытия аэропортов.

Сейчас тысячи туристов находятся в авиагаванях и гостиницах из-за невозможности вылететь домой. Например, путешественница Юлия из отеля Atlantis The Palm указала на юридические и технические сложности, однако опровергла слухи о резком скачке цен.

"Отель никого не выгонял и цены не поднимал. Мы видели указ, что Дубай должен оплатить проживание тем, кто застрял здесь из-за войны, но пока отели это не подтверждают и жилье бесплатно не предоставляют", – приводит слова женщины "Абзац".

По ее словам, в Atlantis эвакуируют людей в столовую, так как на парковке находиться небезопасно из-за аквариума.

В свою очередь, журналист и продюсер Илья Саглиани рассказал, что ему приходится продлевать отпуск за свой счет.

"Тем, у кого путевки куплены через туроператоров, расходы вроде бы покрывают, но нам приходится справляться самим. Пока никаких льгот для тех, кто не может покинуть страну не по своей воле, мы не увидели", – поделился он.

При этом обстановка в самом городе остается внешне спокойной. Блогер Александра Сабынина отметила, что жизнь здесь частично перешла в онлайн-режим.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удар по Ирану. Республика ударила в ответ, в том числе по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании, в свою очередь, предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.



На фоне сложившейся ситуации власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов. Потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения путешественников составляют не менее 1,5 миллиона долларов в день.