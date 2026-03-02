Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 14:04

Туризм

Российские туристы в ОАЭ пожаловались на проблемы из-за закрытия аэропортов

Фото: depositphotos/d.travnikov

Российские туристы, застрявшие в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за конфликта на Ближнем Востоке, пожаловались на проблемы после закрытия аэропортов.

Сейчас тысячи туристов находятся в авиагаванях и гостиницах из-за невозможности вылететь домой. Например, путешественница Юлия из отеля Atlantis The Palm указала на юридические и технические сложности, однако опровергла слухи о резком скачке цен.

"Отель никого не выгонял и цены не поднимал. Мы видели указ, что Дубай должен оплатить проживание тем, кто застрял здесь из-за войны, но пока отели это не подтверждают и жилье бесплатно не предоставляют", – приводит слова женщины "Абзац".

По ее словам, в Atlantis эвакуируют людей в столовую, так как на парковке находиться небезопасно из-за аквариума.

В свою очередь, журналист и продюсер Илья Саглиани рассказал, что ему приходится продлевать отпуск за свой счет.

"Тем, у кого путевки куплены через туроператоров, расходы вроде бы покрывают, но нам приходится справляться самим. Пока никаких льгот для тех, кто не может покинуть страну не по своей воле, мы не увидели", – поделился он.

При этом обстановка в самом городе остается внешне спокойной. Блогер Александра Сабынина отметила, что жизнь здесь частично перешла в онлайн-режим.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удар по Ирану. Республика ударила в ответ, в том числе по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании, в свою очередь, предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.

На фоне сложившейся ситуации власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов. Потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения путешественников составляют не менее 1,5 миллиона долларов в день.

Около 100 тыс российских туристов застряли на Ближнем Востоке

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
туризмполитиказа рубежом

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика