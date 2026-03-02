Форма поиска по сайту

02 марта, 12:39

Туризм

Власти Шри-Ланки разрешили продлить визы застрявшим в стране туристам

Фото: 123RF.com/bloodua

Власти Шри-Ланки объявили о временном и полностью бесплатном продлении виз для всех иностранных туристов, которые не смогли покинуть остров из-за изменений рейсов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Поэтому путешественники, чьи рейсы оказались отменены, смогут оставаться на острове еще 14 дней без штрафов и санкций. Продление будет автоматическим. Это послабление также актуально для россиян, которые въезжают на Шри-Ланку без виз на срок до 30 дней, но могли застрять на острове из-за задержки рейса.

По данным АТОР, на Шри-Ланке оказались отменены свыше 115 рейсов. Власти государства рекомендовали туристам связаться с авиакомпаниями и посольствами, чтобы оперативно узнавать об альтернативных вариантах вылета.

Несмотря на отмены рейсов со стороны ближневосточных перевозчиков, российские компании и туроператоры продолжают работать в штатном режиме. В это же время мест на рейсы компании "Аэрофлот" из Коломбо в Москву на текущей неделе почти не осталось.

Кроме того, туроператоры опровергли информацию о якобы топливном кризисе на Шри-Ланке, говорится в сообщении АТОР.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удар по Ирану, а республика ударила в ответ, в том числе по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов, а не выселять их. Потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов составляют не менее 1,5 миллиона долларов в день.

Десятки тысяч россиян не могут вернуться домой из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

туризмполитиказа рубежом

