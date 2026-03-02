Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 12:51

Политика

Путин проведет международный телефонный разговор по ситуации вокруг Ирана

Фото: kremlin.ru

В понедельник, 2 марта, Владимир Путин проведет международный телефонный разговор по ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Как минимум об одном (разговоре. – Прим. ред.), я думаю, мы в середине дня поделимся информацией – после того, как он пройдет, сейчас не буду анонсировать", – уточнил он.

По его словам, позиция России по эскалации конфликта на Ближнем Востоке изложена в заявлении МИД. Кремлю нечего добавить по этому поводу, подчеркнул Песков.

"Что касается переговоров, которые велись при посредничестве Омана между США и Ираном, то здесь, конечно, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии", – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Он уточнил, что Россия контактирует с Ираном и другими сторонами, затронутыми эскалацией, в том числе с государствами Персидского залива. Москва анализирует развитие событий по итогам американо-иранских переговоров, делает соответствующие выводы и продолжает работу в своих интересах.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. После этого Тегеран нанес ответные удары, в том числе по американским военным базам на Ближнем Востоке.

В результате операции США и Израиля погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. По последним данным, от атак погибли минимум 555 иранцев, пострадал 131 район страны.

При этом информации о погибших россиянах от ударов Ирана по Израилю нет. В официальных списках погибших есть две русскоязычные фамилии, российское посольство проверяет у них наличие гражданства.

В Иране объявили священную войну Израилю и США

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
властьполитиказа рубежом

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика