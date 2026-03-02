Фото: kremlin.ru

В понедельник, 2 марта, Владимир Путин проведет международный телефонный разговор по ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Как минимум об одном (разговоре. – Прим. ред.), я думаю, мы в середине дня поделимся информацией – после того, как он пройдет, сейчас не буду анонсировать", – уточнил он.

По его словам, позиция России по эскалации конфликта на Ближнем Востоке изложена в заявлении МИД. Кремлю нечего добавить по этому поводу, подчеркнул Песков.

"Что касается переговоров, которые велись при посредничестве Омана между США и Ираном, то здесь, конечно, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии", – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Он уточнил, что Россия контактирует с Ираном и другими сторонами, затронутыми эскалацией, в том числе с государствами Персидского залива. Москва анализирует развитие событий по итогам американо-иранских переговоров, делает соответствующие выводы и продолжает работу в своих интересах.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. После этого Тегеран нанес ответные удары, в том числе по американским военным базам на Ближнем Востоке.

В результате операции США и Израиля погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. По последним данным, от атак погибли минимум 555 иранцев, пострадал 131 район страны.

При этом информации о погибших россиянах от ударов Ирана по Израилю нет. В официальных списках погибших есть две русскоязычные фамилии, российское посольство проверяет у них наличие гражданства.