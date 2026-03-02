Армия Израиля заявила о ликвидации в Бейруте начальника штаба разведки "Хезболлы"

Фото: 123RF.com/bugphai

Начальник штаба разведки военного крыла шиитского движения "Хезболла" Хусейн Маклед погиб в результате израильского удара по Бейруту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии Израиля.

Уточняется, что у военных еврейского государства есть подтверждения факта ликвидации Макледа.

Ранее в результате атаки Израиля на Бейрут погиб председатель парламентской фракции "Верность сопротивлению", представляющей шиитское движение "Хезболла", Мухаммед Раад. Указывалось, что всего при атаке на южный Ливан скончались как минимум 10 человек.

Обстановка на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как США и Израиль нанесли удар по Ирану. В ответ Тегеран ударил по Израилю и военным базам США в ряде стран региона. Кроме того, израильские истребители начали наносить удары по объектам "Хезболлы" на территории Ливана в ответ на обстрел еврейского государства.

