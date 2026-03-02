Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Фото: depositphotos/KGriff

Израильские истребители начали наносить удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на обстрел еврейского государства. Об этом сообщает армия обороны Израиля в своем телеграм-канале.

В Тель-Авиве заявили, что "Хезболлах" действует от имени Ирана, открывая огонь по территории и гражданскому населению Израиля.

"Террористическая организация "Хезболлах" приносит разруху государству Ливан, и армия обороны Израиля будет решительно реагировать на такие действия", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Израильские войска нанесли точечные удары по командирам и объектам "Хезболлах" в районе Бейрута. Кроме того, еще одна серия ударов пришлась на юг Ливана. Подробности операции пока не раскрываются.

Как сообщает агентство NNA, премьер Ливана Наваф Салам созвал экстренное заседание правительства на утро 2 марта. Министры обсудят ночной обмен ударами между "Хезболлах" и Израилем и принятие дальнейших необходимых мер.

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По словам президента США Дональда Трампа, военная операция в Иране может продлиться около четырех недель. Он подчеркнул, что операция проходит согласно плану. Более того, американские войска уничтожили больше представителей власти Ирана, чем планировалось.