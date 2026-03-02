Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 06:56

Политика

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Фото: depositphotos/KGriff

Израильские истребители начали наносить удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на обстрел еврейского государства. Об этом сообщает армия обороны Израиля в своем телеграм-канале.

В Тель-Авиве заявили, что "Хезболлах" действует от имени Ирана, открывая огонь по территории и гражданскому населению Израиля.

"Террористическая организация "Хезболлах" приносит разруху государству Ливан, и армия обороны Израиля будет решительно реагировать на такие действия", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Израильские войска нанесли точечные удары по командирам и объектам "Хезболлах" в районе Бейрута. Кроме того, еще одна серия ударов пришлась на юг Ливана. Подробности операции пока не раскрываются.

Как сообщает агентство NNA, премьер Ливана Наваф Салам созвал экстренное заседание правительства на утро 2 марта. Министры обсудят ночной обмен ударами между "Хезболлах" и Израилем и принятие дальнейших необходимых мер.

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По словам президента США Дональда Трампа, военная операция в Иране может продлиться около четырех недель. Он подчеркнул, что операция проходит согласно плану. Более того, американские войска уничтожили больше представителей власти Ирана, чем планировалось.

Появилось видео из ОАЭ на фоне атак со стороны Ирана

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика