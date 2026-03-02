Российские туристы получили 3 финика на обед после отмены рейса из Дубая

Фото: ТАСС/EPA/MADE NAGI

Российским туристам в аэропорту Дубая, где после взрывов отменили их рейс в Тбилиси, во время ожидания выдали 3 финика на обед. Об этом РИА Новости заявила путешественница из Уфы Гулия.

"В аэропорту было много туристов с разных отмененных из-за взрывов рейсов, обещали еду и воду на время ожидания. Но очередь была огромная, еды на всех не хватило. В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили", – сообщила собеседница агентства.

По ее словам, об отмене рейса они узнали уже в самолете, после чего вышли из него. Еще одно воздушное судно успело взлететь, но его вернули, добавила она.

Другой российский турист Владимир Дронов в беседе с газетой "Известия" также рассказал о переносе вылетов из Дубая.

"Наш туроператор <...> обязуется и гарантирует, что он нам продлит тур за свой счет. <...> Нам 3-го числа тоже улетать, у нас маленький ребенок, – могут тоже все так долго продлевать. Я надеюсь, все наладится", – указал он.

Россиянин уточнил, что некоторым туристам, которые должны были вылететь в Россию 1 марта, рейс перенесли на 4 и 10 марта.

Такая ситуация сложилась после того, как Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Иран в качестве ответа атаковал еврейское государство, а также американские военные базы в регионе.

Как уточнил президент США Дональд Трамп, бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

На фоне эскалации конфликта Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.

При этом обстановка в аэропортах России остается спокойной, скоплений граждан нет. Пассажиры отмененных рейсов между Россией и ближневосточными странами размещены в отелях или направлены домой.