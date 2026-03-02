Иран запустил 11-ю волну ракет в направлении Израиля

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Иран запустил 11-ю волну ракет в сторону Израиля. Об этом сообщается в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

Уточняется, что ракетные снаряды и беспилотники направлены на цели в районе города Беэр-Шева на юге еврейского государства.

Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля. В качестве ответа Исламская Республика атаковала Тель-Авив, а также американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива.

После одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. При этом в США уточнили, что они не ставили своей целью уничтожить иранское руководство.

2 марта КСИР заявил об ударе по офису израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Позже майор запаса Армии обороны Израиля Анна Уколова опровергла информацию.