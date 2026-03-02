02 марта, 14:47Политика
Трамп заявил, что Иран "отчаянно" хочет заключить сделку с США
Фото: AP Photo/George Walker IV
Иран "отчаянно" хочет заключить сделку с США, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью The Daily Telegraph.
"Я сказал, что им (руководству Ирана. – Прим. ред.) следовало сделать это еще неделю назад", – отметил он.
По словам Трампа, США предполагали, что устранить политическое и военное руководство Ирана получится за 2–3 недели. Однако это произошло гораздо раньше намеченного срока – всего за день. Он также напомнил, что изначально военная операция планировалась как четырехнедельная.
Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским военным базам, которые расположены в странах Персидского залива.
В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. При этом американская сторона не ставила своей целью уничтожить иранское руководство, сказал госсекретарь США Марко Рубио.
Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и Ираке