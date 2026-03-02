Трамп заявил, что Иран "отчаянно" хочет заключить сделку с США

Фото: AP Photo/George Walker IV

Иран "отчаянно" хочет заключить сделку с США, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью The Daily Telegraph.

"Я сказал, что им (руководству Ирана. – Прим. ред.) следовало сделать это еще неделю назад", – отметил он.

По словам Трампа, США предполагали, что устранить политическое и военное руководство Ирана получится за 2–3 недели. Однако это произошло гораздо раньше намеченного срока – всего за день. Он также напомнил, что изначально военная операция планировалась как четырехнедельная.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским военным базам, которые расположены в странах Персидского залива.

В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. При этом американская сторона не ставила своей целью уничтожить иранское руководство, сказал госсекретарь США Марко Рубио.

