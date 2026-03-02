Форма поиска по сайту

02 марта, 13:41

Наука

Жители восточной части России увидят "кровавую" Луну 3 марта

Фото: 123RF.соm/evgeniy555

Жители восточной части России смогут увидеть "кровавую" Луну вечером во вторник, 3 марта. Полное затмение будет длиться почти час, рассказал РИА Новости астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.

"Луна пройдет сквозь тень Земли. Ей предстоит пролететь в тени почти 10 тысяч километров со скоростью около одного километра в секунду. Полностью в тени Луна будет находиться примерно час. В это время она будет темно-красного цвета", – пояснил он.

По словам эксперта, затмение увидят на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири с 19:30 по местному времени (14:30 по московскому). Когда Луна покажется на небосклоне в западных частях страны, она выйдет из тени Земли.

Как отметил ученый, "кровавую" Луну можно наблюдать только в полное затмение, которое происходит один-два раза в год. При ясной погоде ее можно увидеть невооруженным глазом.

Профессор подчеркнул, что темно-красную Луну в Средние века связывали с будущими трагическими событиями, однако ничего магического здесь нет. Язев указал, что во время полного лунного затмения Земля встает между Солнцем и Луной. Свет, который проходит через атмосферу планеты, частично рассеивается и утрачивает большую часть коротковолновых лучей, а красные лучи преломляются, попадают внутрь земной тени и подсвечивают спутник.

Ранее стало известно, что жители столицы смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна в воскресенье, 8 марта. Планеты будут видны почти сразу после заката. Венера будет более яркой, так как находится ближе к Земле и покрыта толстым слоем облаков, которые хорошо отражают солнечный свет. Сатурн будет похож на бледную желтую звезду.

Кровавая луна взойдет 3 марта

