Победители чемпионата "Московские профессионалы" пройдут стажировки в ведущих компаниях

Победители и призеры чемпионата "Московские профессионалы" пройдут стажировки в ведущих компаниях. Сертификаты получили свыше 800 конкурсантов, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, остальные участники получили приглашения на профессиональные мастер-классы и экскурсии в компании.

"Соревнования охватили более 300 компетенций, 14 из которых – новые. Особое внимание уделили направлениям, связанным с промышленными и цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и медициной. Чемпионат проходил на 36 площадках столичных колледжей", – поделилась Ракова, слова которой приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра отметила, что участники конкурса выполняли задания, разработанные совместно с профильными работодателями.

Всего заявки на участие в чемпионате подали 37 тысяч школьников и студентов колледжей. Более 2 тысяч из них боролись за медали в финале.

В Московском государственном образовательном комплексе конкурсанты соревновались в компетенции "инженер-технолог машиностроения". А на базе флагманского центра практической подготовки колледжей Москвы в индустриальном парке "Руднево" обрабатывали детали на фрезерных станках, настраивали траекторию полета дронов и управляли ими. Площадка стала лидером по числу направлений.

Студент колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 Денис Денисов рассказал, что выбрал для себя компетенцию "Летающая робототехника".

"На чемпионате почувствовал себя настоящим инженером, доказал экспертам, что могу решать реальные нестандартные задачи – от создания анимации роевого полета до автономной доставки грузов. Опыт уникальный, я укрепил свои технические навыки, получил золотую медаль и возможность пройти в компании "Скайрис" стажировку", – сказал Денисов.

