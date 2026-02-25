В Москве стартовал прием заявок на проект "ЭтноЛаб: акселерация успеха"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве до 10 марта открыта регистрация на участие во Всероссийском проекте "ЭтноЛаб: акселерация успеха". Программа направлена на развитие этнокультурной сферы и поддержку молодых специалистов. Участников ждут обучение, подготовка грантовых заявок и развитие лидерских качеств.

Проект проходит в три этапа. Первый – акселерационная программа, рассчитанная на полгода. В ней примут участие 60 отобранных молодых специалистов. Их ждут групповые тренинги, онлайн-лекции, индивидуальные консультации с экспертами и сопровождение наставников.

На втором этапе подведут итоги акселератора – 20 финалистов получат поддержку. Половина из них отправится на стажировку в партнерские организации с программой, адаптированной под личные профессиональные задачи. Остальным 10 будет оказана ресурсная помощь для запуска собственных проектов.

Третий этап – Общероссийская конференция "Устойчивое развитие этнокультурного сектора". Участники представят результаты, поделятся опытом. На мероприятии запишут телепередачу, которая популяризирует этнокультурные инициативы и вдохновит молодежь. Завершат проект серия прямых эфиров, видеоролик "Этновозможности для меня" и выпуск методических материалов.

