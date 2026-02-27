Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:55

Политика
Главная / Новости /

Telegraph: Британия и Франция завершили подготовку солдат к миссии на Украине

Военные Британии и Франции завершили подготовку к миссии на Украине

Фото: depositphotos/palinchak

Великобритания и Франция завершили подготовку своих десантников к отправке на Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Более 600 бойцов воздушно-десантной бригады британской армии совместно с французскими военными провели имитацию высадки на Украину в регионе Бретани на северо-западе Франции.

Данные учения стали заключительными по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе сил НАТО, говорится в статье.

Ранее страны "коалиции желающих" подтвердили намерение направить войска на территорию Украины при поддержке США. Кроме того, они приветствовали продолжающиеся усилия американской стороны по мирным переговорам.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности стран Евросоюза ввести свои войска на Украину в случае нарушения Россией мирных соглашений. По его словам, для обеспечения безопасности Украины и предотвращения эскалации конфликта необходимы трехсторонние гарантии безопасности со стороны НАТО.

Москва неоднократно подчеркивала, что развертывание многонациональных сил на украинской территории будет воспринято как интервенция, представляющая угрозу для безопасности России.

Британия и Франция могут рассмотреть возможность передать ядерное оружие Украине

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика