Telegraph: Британия и Франция завершили подготовку солдат к миссии на Украине

Фото: depositphotos/palinchak

Великобритания и Франция завершили подготовку своих десантников к отправке на Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Более 600 бойцов воздушно-десантной бригады британской армии совместно с французскими военными провели имитацию высадки на Украину в регионе Бретани на северо-западе Франции.

Данные учения стали заключительными по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе сил НАТО, говорится в статье.

Ранее страны "коалиции желающих" подтвердили намерение направить войска на территорию Украины при поддержке США. Кроме того, они приветствовали продолжающиеся усилия американской стороны по мирным переговорам.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности стран Евросоюза ввести свои войска на Украину в случае нарушения Россией мирных соглашений. По его словам, для обеспечения безопасности Украины и предотвращения эскалации конфликта необходимы трехсторонние гарантии безопасности со стороны НАТО.

Москва неоднократно подчеркивала, что развертывание многонациональных сил на украинской территории будет воспринято как интервенция, представляющая угрозу для безопасности России.