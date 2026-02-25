На Украине заявили о подготовке Одесской области к круговой обороне

Фото: 123RF.com/kirillvasilevcom

Вооруженные силы Украины готовят Одесскую область к круговой обороне. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу заявил начальник регионального управления сил территориальной обороны "Юг" ВСУ Денис Носиков.

По его словам, вокруг региона сооружаются фортификационные сооружения, включая танковые рвы, ловушки и капканы. Также там активно наращивают добровольческие подразделения территориальных общин, в которые, уточнил Носиков, привлекаются студенты и пенсионеры для выполнения боевых задач. Они "имеют право носить и использовать оружие", добавил украинский командир.

Ранее СМИ сообщали, что Киев стремится зафиксировать в возможном мирном договоре специальные гарантии безопасности для Одессы. Утверждается, что для украинской стороны этот вопрос является критически важным.

В рамках общего пакета документов Украина хочет получить механизм, гарантирующий, что Россия не примет наступательных действий на одесском направлении, рассказали журналисты.