14 августа, 18:33

Политика

Украина добавила Одессу в список возможных мест боевых действий

Фото: ТАСС/Zuma

Город Одесса и более 100 населенных пунктов Одесской области внесены в список возможных мест боевых действий, сообщает телеканал "360" со ссылкой на министерство общин и территорий Украины.

Согласно документу, после внесенных изменений в регионе могут появиться военные администрации.

При этом подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом, заявлял ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

По его мнению, жители украинских регионов, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев называл Одессу русским городом и призывал вернуться в Россию.

Власти города Запорожья переименовали 70 улиц, связанных с историей России

