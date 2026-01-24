Форма поиска по сайту

24 января, 22:25

Общество

Минпросвещения России предложило запретить распространение готовых заданий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения РФ разработало проект поправок в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", запрещающий распространение готовых решений заданий, сообщили ТАСС в министерстве.

Согласно законопроекту, под запрет попадает публикация:

  • контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ;
  • готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников;
  • ответов к заданиям из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень (за исключением данных, содержащихся непосредственно в них).

В министерстве пояснили, что цель нововведений – защитить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений и повысить мотивацию учеников к самостоятельной работе.

Предполагается, что Роскомнадзор получит полномочия оперативно блокировать доступ к сайтам, на которых размещаются такие материалы.

При этом в ведомстве подчеркнули, что ограничения носят адресный характер и не означают запрета на все вспомогательные материалы. Разрешенными останутся официальные данные из учебников и их электронных версий, а также задания и решения, опубликованные самими организаторами всероссийских олимпиад школьников (ВсОШ).

По мнению министерства, принятие поправок позволит повысить качество образования, укрепить академическую честность и обеспечить объективность оценки знаний в ходе олимпиад. В настоящее время законопроект проходит педагогическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РФ не собирается вводить оценки за поведение в подведомственных университетах. При этом Минпросвещения РФ планирует ввести оценку за поведение учеников с 1 по 11 классы. Данная инициатива вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Владимир Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

