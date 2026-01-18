Форма поиска по сайту

18 января, 09:02

Общество

В России впервые пройдет олимпиада по географии для школьников стран БРИКС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Русское географическое общество (РГО) впервые организует в России Международную олимпиаду по географии для школьников из стран БРИКС. Об этом в беседе с ТАСС сообщил первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

"Олимпиада пройдет летом 2026 года. Мы проводим ее в этот период, потому что необходим полевой этап", – пояснил он.

Мероприятие соберет участников из стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Эфиопии, Ирана, Индонезии и ОАЭ. Кроме того, приглашения получат Шри-Ланка, Казахстан, Бангладеш, Белоруссия и Саудовская Аравия.

Соревнование будет состоять из двух этапов: полевого (на местности) и камерального (в помещении), уточнил Гуров. Задания будут связаны с общими чертами стран БРИКС и особенностями российских регионов

В частности, участникам предстоит решать вопросы размещения лесной промышленности, добычи редких металлов, развития городов и транспортных путей, а также работать с картами и геосистемами.

В настоящее время организаторы еще выбирают регион для проведения олимпиады, добавил Гуров. По его словам, это должна быть разнообразная местность с разными ландшафтами, включая горные районы и крупные речные долины. Рассматриваются, в частности, сибирские территории.

Немногим ранее в Москве стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором участвуют более 24 тысяч учеников. Этап продлится до 28 февраля и включает соревнования по 24 предметам, включая новый профиль по искусственному интеллекту в информатике. Победители представят столицу в заключительном туре.

