Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В этом учебном году в олимпиаде приняли участие более 500 тысяч юных москвичей. Около 24 тысяч в итоге прошли в региональный этап, который продлится до 28 февраля, уточнили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы. По его итогам будет сформирована сборная, которая представит столицу в заключительном туре.

Олимпиада началась с соревнований по экономике. Участников ждут испытания по математике, физике и химии. Всего школьники проверят свои знания по 24 предметам. Расписание этапа и задания прошлых лет опубликованы на московском сайте олимпиады.

Кроме того, в этом году впервые в программу вошло соревнование по искусственному интеллекту. Профиль стал частью испытания по информатике и вызвал большой интерес у школьников, обучающихся в математических и IT-классах, а также участвующих в проектах "Математическая вертикаль".

Научный руководитель Центра педагогического мастерства департамента образования и науки Москвы Иван Ященко подчеркнул, что задания регионального этапа отличаются по сложности от прошедших туров. Из-за этого важно обеспечить качественную комплексную подготовку, которая даст возможность превратить школьные знания в высокий результат на олимпиаде.

"Московское образование дает ученикам возможность тренироваться и поддерживает на всем олимпиадном пути, помогая выбрать и дальнейшую карьерную траекторию. Важно, что в этой работе принимают участие и московские вузы. Столица поддерживает наших ребят и заинтересована в их успехах", – указал Ященко.

Всероссийская олимпиада проводится на протяжении всего учебного года по 28 направлениям. Победители и призеры финального состязания смогут поступить в любой российский вуз на направления по профилю олимпиады без экзаменов или получить 100 баллов на ЕГЭ по соответствующему предмету.

Школьники в Москве проходят интенсивную подготовку и участвуют в сборах и предметных выездах. Занятия проводят опытные тренеры. Кроме того, с подростками работают преподаватели ведущих столичных вузов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что каждый третий московский ученик принимает участие во Всероссийской олимпиаде школьников. По его словам, в 2024 году был установлен рекорд – 1 863 диплома. Это на 40% больше, чем в 2023-м. Победители и призеры были из каждой второй столичной школы.

