Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 08:37

Общество

Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В этом учебном году в олимпиаде приняли участие более 500 тысяч юных москвичей. Около 24 тысяч в итоге прошли в региональный этап, который продлится до 28 февраля, уточнили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы. По его итогам будет сформирована сборная, которая представит столицу в заключительном туре.

Олимпиада началась с соревнований по экономике. Участников ждут испытания по математике, физике и химии. Всего школьники проверят свои знания по 24 предметам. Расписание этапа и задания прошлых лет опубликованы на московском сайте олимпиады.

Кроме того, в этом году впервые в программу вошло соревнование по искусственному интеллекту. Профиль стал частью испытания по информатике и вызвал большой интерес у школьников, обучающихся в математических и IT-классах, а также участвующих в проектах "Математическая вертикаль".

Научный руководитель Центра педагогического мастерства департамента образования и науки Москвы Иван Ященко подчеркнул, что задания регионального этапа отличаются по сложности от прошедших туров. Из-за этого важно обеспечить качественную комплексную подготовку, которая даст возможность превратить школьные знания в высокий результат на олимпиаде.

"Московское образование дает ученикам возможность тренироваться и поддерживает на всем олимпиадном пути, помогая выбрать и дальнейшую карьерную траекторию. Важно, что в этой работе принимают участие и московские вузы. Столица поддерживает наших ребят и заинтересована в их успехах", – указал Ященко.

Всероссийская олимпиада проводится на протяжении всего учебного года по 28 направлениям. Победители и призеры финального состязания смогут поступить в любой российский вуз на направления по профилю олимпиады без экзаменов или получить 100 баллов на ЕГЭ по соответствующему предмету.

Школьники в Москве проходят интенсивную подготовку и участвуют в сборах и предметных выездах. Занятия проводят опытные тренеры. Кроме того, с подростками работают преподаватели ведущих столичных вузов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что каждый третий московский ученик принимает участие во Всероссийской олимпиаде школьников. По его словам, в 2024 году был установлен рекорд – 1 863 диплома. Это на 40% больше, чем в 2023-м. Победители и призеры были из каждой второй столичной школы.

Сергей Собянин поздравил москвичей с победой на олимпиаде по робототехнике

Читайте также


образованиеобществогород

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика