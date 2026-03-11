В ГД назвали нерабочей идею повысить взносы по ОМС для курильщиков и полных людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Идея о повышении взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) для курильщиков и полных людей на практике совершенно нерабочая. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Ранее с таким предложением в интервью РИА Новости выступил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. По его мнению, необходимость доплачивать за медицинскую страховку стимулировала бы граждан вести более здоровый образ жизни.

"В системе действует общий подход, и выделение каких-либо групп с дифференцированным тарифом необоснованно. Кроме того, система ОМС является общей: у одних риски выше, у других ниже", – подчеркнул Куринный.

По словам депутата, чаще всего в России получают медицинскую помощь пенсионеры и дети. Если следовать предлагаемой логике, именно на них пришлась бы основная финансовая нагрузка, что было бы абсолютно неправильно.

При этом такой подход возможен с добровольным медицинским страхованием, добавил он. Страховая компания может оценивать индивидуальный риск развития заболеваний в зависимости от возраста, профессии или вредных привычек. Тем не менее на практике такие случаи еще неизвестны.

В свою очередь, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин напомнил, что, согласно статье 41 Конституции РФ, каждый гражданин страны имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. При этом в ней не указано, что некоторые должны получать ее на особых условиях.

"Чтобы ввести данные изменения, потребуется создать целую систему градации для страховых компаний. На практике это приведет к тому, что пациенты либо будут получать помощь за свои деньги, либо вынужденно купят специальный страховой полис с доплатой из-за наличия у них факторов риска", – сказал врач.

Если рассматривать проблему ожирения, добавил Кондрахин, лишняя масса тела иногда бывает причиной болезни, а не следствием питания. Например, человек может заниматься спортом, но у него есть лишний вес.

Что касается курящих людей, отметил врач, у них действительно есть определенные проблемы. Например, хронический бронхит курильщика.

Медик подчеркнул, что люди с этой привычкой изначально подрывают свое здоровье, поэтому повышение взносов для них будет очень чувствительно. Специалист предположил, что в таком случае курильщики могут просто отказаться от получения помощи, что приведет к прогрессированию болезней.

При этом проблемы с легкими требуют особого лечения. При развитии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) лечиться будет очень дорого, резюмировал врач.

