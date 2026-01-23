В Госдуме предложили повременить с жесткими запретами на продажу алкоголя в РФ

В Общественной палате РФ предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в вечерние часы. Введут ли подобную меру и к чему она может привести, разбиралась Москва 24.

Вечер трезвости

Ограничить продажу таких крепких напитков, как водка, в вечерние часы предложил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его мнению, запрет должен вступать с 21:00 или 22:00.

Мера может способствовать снижению уровня алкоголизма и преступности в стране, убежден общественник.





Владислав Гриб заместитель секретаря Общественной палаты РФ Как правило, тот, кто покупает крепкий алкоголь около 23:00, идет за второй или третьей бутылкой.

В то же время Владислав Гриб отметил, что ограничения следует вводить постепенно. При этом продажу слабоалкогольной продукции, по его мнению, можно сохранить до 23:00.

Ранее жесткие ограничения ввели в Вологодской области: в будние дни спиртное можно купить только с 12:00 до 14:00. При этом правила не распространяются на рестораны и бары, а также на выходные и праздничные дни. Однако запрещена продажа в точках, расположенных в помещениях, цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов.

В результате область входит в топ-3 регионов Северо-Западного федерального округа с самым низким уровнем потребления. Как рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, за год показатель снизился с 7,94 до 6,66 литра на человека.

Ранее стало известно, что число вызовов наркологов на дом для вывода из запоя увеличилось на треть после новогодних праздников в России. По словам экспертов, причиной стала длинная череда выходных, из-за которой многие оставались дома, что привело к учащению "запущенных случаев" употребления алкоголя.

Постепенное ужесточение

Фото: ТАСС/DPA/Lino Mirgeler

Инициатива ограничить продажу крепкого алкоголя имеет под собой логику и вписывается в общую стратегию государства по снижения доступности спиртного. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

"Как показывает международный и региональный опыт, любые меры, усложняющие покупку таких напитков – будь то сокращение времени продаж, повышение цен или концентрация торговли в специализированных магазинах, – ведут к снижению общего уровня потребления", – рассказал депутат.

Он пояснил, что это напрямую влияет на улучшение здоровья нации, демографические показатели и, как следствие, может способствовать снижению уровня преступности, связанной с опьянением.

"Антиалкогольная политика государства в последние 1,5 десятилетия достаточно эффективна и уже привела к значительному сокращению потребления, особенно крепких напитков. Цель – снижение до 7 литров абсолютного алкоголя на душу населения", – добавил парламентарий.

Однако этих же целей можно достичь и без жестких ограничений, отметил парламентарий. Кроме того, несмотря на потенциальную пользу, введение подобных правил именно сейчас преждевременно, уточнил он.





Алексей Куринный зампред комитета Госдумы по охране здоровья Общество должно быть готово к подобным мерам, и это формируется постепенно. На сегодняшний день еще не исчерпаны более мягкие и системные инструменты влияния. В первую очередь ценовое регулирование, которое уже доказало свою эффективность.

"Таким образом, сама по себе идея имеет право на существование и, возможно, будет реализована в будущем: лет через 5 или 10, когда общественное сознание и нормативная база будут к этому подготовлены. На текущем этапе фокус должен оставаться на совершенствовании и последовательном применении уже имеющихся, менее жестких механизмов", – пояснил он.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с Москвой 24 отметил, что предложенные ограничения не новость для законодательной практики. Когда на федеральном уровне полностью запретили ночную продажу алкоголя, регионам сохранили право вводить дополнительные, более жесткие меры, напомнил эксперт.

"Например, в Санкт-Петербурге продажа разрешена с 11:00 до 22:00, а в некоторых субъектах, как Чечня или Вологодская область, приобретать спиртное в будни можно всего несколько часов в день", – добавил Шапкин.

При этом эксперт убежден, что в данном случае можно обойтись другими мерами.





Павел Шапкин руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Более логичным и взвешенным подходом видится не жесткий федеральный запрет, а предоставление регионам права устанавливать дополнительные ограничения в зависимости от крепости напитков. Это позволит учитывать местную специфику.

Также Шапкин предложил и другие нововведения для снижения употребления алкоголя. В частности, физическую изоляцию алкогольных отделов – создание специализированных зон или магазинов с отдельным входом, куда также будет ограничен доступ несовершеннолетним. Такой подход серьезно снизит спонтанные покупки и сделает потребление менее доступным, добавил эксперт.

