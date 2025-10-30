Форма поиска по сайту

30 октября, 15:54

Общество
Депутат Соломатина прокомментировала идею продавать алкоголь в РФ с 21 года

Больше не наливать: почему в России хотят продавать алкоголь с 21 года

В России хотят повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года: законопроект уже получил поддержку на региональном уровне. Почему эта инициатива вызывает споры, разбиралась Москва 24.

Вредная привычка

Фото: 123RF.com/inspiredbythelight

Запретить продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года, предложила сенатор Марина Сидухина. Документ она внесла на рассмотрение в Госдуму еще в июле 2025 года, а 29 октября он получил поддержку депутатов Рязанской областной думы.

В пояснительной записке Сидухина напомнила, что ранее с подобной инициативой выступал Минздрав, аргументируя это рядом исследований о влиянии алкоголя на мозг человека.

Головной мозг человека, его внутреннее строение и структурные элементы среднестатистически окончательно формируются только к 21 году. В период до этого возраста головной мозг более уязвим к различным внешним воздействиям, и особенно химическим отравлениям.
из пояснительной записки

Также парламентарий сослалась на данные ведомства, что употребление алкоголя способствует ухудшению когнитивных способностей и может влиять на "целостность критически важных объемов мозга" во время его развития. Кроме медицинских аспектов, Сидухина указала на своевременность инициативы с точки зрения снижения алкоголизации молодежи, укрепления семейных ценностей и развития социальных взаимоотношений.

Ранее с похожей инициативой в беседе с ТАСС выступил глава комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. При этом он предлагал повышать возрастную планку поэтапно.

"Большинство 11-классников уже являются совершеннолетними и могут приобретать алкоголь. А значит, и их несовершеннолетние сверстники тоже попадают в сферу этого влияния", – подчеркнул эксперт.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, потребление алкоголя в России в сентябре 2025 года сократилось до 7,84 литра на душу населения в год. Это самый низкий показатель с 1999 года.

При этом в Москве показатель составил 4,91 литра, в то время как в Свердловской области – 10,49 литра. Меньше всего выпивают на Северном Кавказе: к примеру, в Чечне зафиксирована цифра в 0,13 литра, а в Карачаево-Черкесии – 2,63.

Жениться можно, а пить – нельзя?

Фото: 123RF.com/mandarina27

Инициативу в беседе с Москвой 24 поддержала зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Она отметила, что законопроект не должен вызвать сложностей на этапе реализации. Продавцы, как и прежде, должны будут проверять документы, но продавать спиртное будут уже с учетом новой возрастной планки.

"Организм человека все еще продолжает расти до 21 года. Влияние алкоголя в этом возрасте является негативным фактором и может мешать полноценному развитию", – объяснила свою позицию парламентарий.

Конечно, по общепринятым нормам человек считается взрослым, когда ему по паспорту исполняется 18 лет. Он становится полноценно ответственным перед законом без преференций, как у несовершеннолетних. Из-за этого многие против данной меры либо считают, что и взрослыми тогда надо считать с 21 года.
Татьяна Соломатина
зампред комитета Госдумы по охране здоровья

При этом алкоголизация населения России за последние годы уже значительно снизилась, обратила внимание депутат.

"Хочу отметить, что молодежь стала немножко другой. Я вспоминаю поколение 1990-х, когда пили практически все, и смотрю на молодежь сейчас: они очень мало употребляют по сравнению с тем, что было", – уточнила Соломатина.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с Москвой 24 предложил для начала протестировать нововведение в отдельных регионах.

"Результаты нужно оценить, посмотреть, как это повлияло в том числе на то, пьет ли молодежь, больше ли там суррогата появилось, увеличились ли случаи отравления алкоголем", – сказал эксперт.

Эта инициатива вносится далеко не в первый раз. В итоге правительство пишет отрицательные отзывы, а законопроект не принимается. Связано это с большим количеством правовых вопросов: человек официально считается взрослым с 18 лет. Он может заключать брак, он полностью ответственен перед законом. При этом ему нельзя пить алкоголь.
Павел Шапкин
председатель НСЗПП, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики

Также Шапкин уточнил, что у отдельных регионов нет возможности поставить определенный возраст продажи алкоголя самостоятельно. Они могут только запрещать продажу в определенные даты. Также субъекты РФ имеют право поддерживать подобные инициативы и направлять свои предложения в Госдуму.

"В некоторых магазинах я видел, что алкоголь не продают до 21-летнего возраста. Но это инициатива самой торговой точки, хотя в этом случае может возникнуть конфликт на тему прав потребителя", – уточнил эксперт.

По его мнению, падению потребления алкоголя в России во многом способствует снижение его доступности. В частности, правила реализации ужесточаются, а цены поднимаются.

"Нельзя сказать, что все идеально, но ситуация улучшается. Молодежь тоже пьет меньше, но это тенденция есть во всем мире. Связано это не только с экономическими причинами – алкоголь стал менее моден среди молодежи", – подчеркнул Шапкин.

Эксперт отметил, что в западных странах даже начал появляться безалкогольный коньяк, виски, текила и ром. Не исключено, что такие товары появятся и в России, заключил он.

