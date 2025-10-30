Депутат Соломатина прокомментировала идею продавать алкоголь в РФ с 21 года

В России хотят повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года: законопроект уже получил поддержку на региональном уровне. Почему эта инициатива вызывает споры, разбиралась Москва 24.

Вредная привычка

Запретить продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года, предложила сенатор Марина Сидухина. Документ она внесла на рассмотрение в Госдуму еще в июле 2025 года, а 29 октября он получил поддержку депутатов Рязанской областной думы.

В пояснительной записке Сидухина напомнила, что ранее с подобной инициативой выступал Минздрав, аргументируя это рядом исследований о влиянии алкоголя на мозг человека.





из пояснительной записки Головной мозг человека, его внутреннее строение и структурные элементы среднестатистически окончательно формируются только к 21 году. В период до этого возраста головной мозг более уязвим к различным внешним воздействиям, и особенно химическим отравлениям.

Также парламентарий сослалась на данные ведомства, что употребление алкоголя способствует ухудшению когнитивных способностей и может влиять на "целостность критически важных объемов мозга" во время его развития. Кроме медицинских аспектов, Сидухина указала на своевременность инициативы с точки зрения снижения алкоголизации молодежи, укрепления семейных ценностей и развития социальных взаимоотношений.

Ранее с похожей инициативой в беседе с ТАСС выступил глава комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. При этом он предлагал повышать возрастную планку поэтапно.

"Большинство 11-классников уже являются совершеннолетними и могут приобретать алкоголь. А значит, и их несовершеннолетние сверстники тоже попадают в сферу этого влияния", – подчеркнул эксперт.



Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, потребление алкоголя в России в сентябре 2025 года сократилось до 7,84 литра на душу населения в год. Это самый низкий показатель с 1999 года. При этом в Москве показатель составил 4,91 литра, в то время как в Свердловской области – 10,49 литра. Меньше всего выпивают на Северном Кавказе: к примеру, в Чечне зафиксирована цифра в 0,13 литра, а в Карачаево-Черкесии – 2,63.



Жениться можно, а пить – нельзя?

Инициативу в беседе с Москвой 24 поддержала зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Она отметила, что законопроект не должен вызвать сложностей на этапе реализации. Продавцы, как и прежде, должны будут проверять документы, но продавать спиртное будут уже с учетом новой возрастной планки.

"Организм человека все еще продолжает расти до 21 года. Влияние алкоголя в этом возрасте является негативным фактором и может мешать полноценному развитию", – объяснила свою позицию парламентарий.





Татьяна Соломатина зампред комитета Госдумы по охране здоровья Конечно, по общепринятым нормам человек считается взрослым, когда ему по паспорту исполняется 18 лет. Он становится полноценно ответственным перед законом без преференций, как у несовершеннолетних. Из-за этого многие против данной меры либо считают, что и взрослыми тогда надо считать с 21 года.

При этом алкоголизация населения России за последние годы уже значительно снизилась, обратила внимание депутат.

"Хочу отметить, что молодежь стала немножко другой. Я вспоминаю поколение 1990-х, когда пили практически все, и смотрю на молодежь сейчас: они очень мало употребляют по сравнению с тем, что было", – уточнила Соломатина.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с Москвой 24 предложил для начала протестировать нововведение в отдельных регионах.

"Результаты нужно оценить, посмотреть, как это повлияло в том числе на то, пьет ли молодежь, больше ли там суррогата появилось, увеличились ли случаи отравления алкоголем", – сказал эксперт.





Павел Шапкин председатель НСЗПП, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Эта инициатива вносится далеко не в первый раз. В итоге правительство пишет отрицательные отзывы, а законопроект не принимается. Связано это с большим количеством правовых вопросов: человек официально считается взрослым с 18 лет. Он может заключать брак, он полностью ответственен перед законом. При этом ему нельзя пить алкоголь.

Также Шапкин уточнил, что у отдельных регионов нет возможности поставить определенный возраст продажи алкоголя самостоятельно. Они могут только запрещать продажу в определенные даты. Также субъекты РФ имеют право поддерживать подобные инициативы и направлять свои предложения в Госдуму.

"В некоторых магазинах я видел, что алкоголь не продают до 21-летнего возраста. Но это инициатива самой торговой точки, хотя в этом случае может возникнуть конфликт на тему прав потребителя", – уточнил эксперт.

По его мнению, падению потребления алкоголя в России во многом способствует снижение его доступности. В частности, правила реализации ужесточаются, а цены поднимаются.

"Нельзя сказать, что все идеально, но ситуация улучшается. Молодежь тоже пьет меньше, но это тенденция есть во всем мире. Связано это не только с экономическими причинами – алкоголь стал менее моден среди молодежи", – подчеркнул Шапкин.

Эксперт отметил, что в западных странах даже начал появляться безалкогольный коньяк, виски, текила и ром. Не исключено, что такие товары появятся и в России, заключил он.

