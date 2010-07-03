Возраст продажи алкоголя повысят до 21 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство здравоохранения рассчитывает, что Госдума в течение 2019 года примет закон, повышающий минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Такое заявление сделала глава ведомства Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме.

"Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято", – сказала она в комментарии РИА Новости.

По данным социологических опросов, эту идею поддерживают 70% россиян. За повышение минимального возраста продажи алкоголя выступили Общероссийский народный фронт, региональное руководство, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Скворцова отметила, что именно с 14 до 20-21 года продолжается развитие и формирование систем организма, и все это происходит на фоне повышенных нагрузках, в том числе психологических. Поэтому особенно важно уберечь подрастающее поколение от высококонцентрированного алкоголя.

Также Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя.

"Мы шлифовали законодательство в течение последних лет, вводя шаг за шагом определенные ограничения и по территории распространения алкоголя, и по возрасту, и по часам продажи. Например, мы категорически запрещаем продавать алкоголь несовершеннолетним, а здесь как это можно проверить?" – добавила Скворцова.

Ранее Минэкономразвития не поддержало запрет на продажу алкоголя крепостью более 16,5% людям моложе 21 года. Сотрудники ведомства не увидели научных подтверждений, чтобы устанавливать такой порог.

Законопроект о продаже алкоголя с 21 года был внесен в Госдуму в июле этого года.

