Возраст продажи алкоголя повысят до 21 года

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министерство здравоохранения рассчитывает, что Госдума в течение 2019 года примет закон, повышающий минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Такое заявление сделала глава ведомства Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме.
"Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято", – сказала она в комментарии РИА Новости.
По данным социологических опросов, эту идею поддерживают 70% россиян. За повышение минимального возраста продажи алкоголя выступили Общероссийский народный фронт, региональное руководство, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.
Скворцова отметила, что именно с 14 до 20-21 года продолжается развитие и формирование систем организма, и все это происходит на фоне повышенных нагрузках, в том числе психологических. Поэтому особенно важно уберечь подрастающее поколение от высококонцентрированного алкоголя.
Также Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя.
"Мы шлифовали законодательство в течение последних лет, вводя шаг за шагом определенные ограничения и по территории распространения алкоголя, и по возрасту, и по часам продажи. Например, мы категорически запрещаем продавать алкоголь несовершеннолетним, а здесь как это можно проверить?" – добавила Скворцова.
Ранее Минэкономразвития не поддержало запрет на продажу алкоголя крепостью более 16,5% людям моложе 21 года. Сотрудники ведомства не увидели научных подтверждений, чтобы устанавливать такой порог.
Законопроект о продаже алкоголя с 21 года был внесен в Госдуму в июле этого года.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: