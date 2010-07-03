Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

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Фото: depositphotos/Syda_Productions
Минэкономразвития не поддержало запрет на продажу алкоголя крепостью более 16,5% людям моложе 21 года. Сотрудники ведомства не увидели "научных обоснований", чтобы устанавливать такой порог. Отрицательное заключение на подготовленный Минздравом законопроект опубликовано на портале нормативных правовых актов.
Как считают в Минэкономразвития, принятие подобного закона лишь усложнит работу продавцам магазинов. Если на кассе есть специальное программное обеспечение, которое позволяет получать данные о крепости напитка в автоматическом режиме, то работнику достаточно просто их считать. Однако если такого оборудования в магазине нет, продавцу придется искать информацию о крепости самостоятельно на этикетке. Затем эти данные нужно будет сопоставить с возрастом покупателя, то есть приплюсовать к дате рождения в паспорте 18 лет при продаже алкоголя крепостью до 16,5%, или же 21 год – при продаже продукции покрепче.
Визуально различить покупателей 15 и 18 лет обычно легче, чем 18 лет и 21 года, отметили в ведомстве. Это может снизить скорость обслуживания покупателей и привести к росту ошибок продавцов.
Кроме того, специалисты Минэкономразвития задались вопросом, почему алкоголь крепостью 16,5% в Минздраве считают менее вредным, чем, например, спиртные напитки крепостью 17%. "Научных обоснований разработчиком не представлено", – сказано в заключении.
В конце июля законопроект о продаже алкоголя с 21 года был внесен в Госдуму. Автором инициативы стал депутат Шамсаил Саралиев.
В России действует запрет на продажу спиртного несовершеннолетним. Однако в Минздраве считают такое ограничение недостаточным. Необходимость ужесточить правила продажи спиртного в ведомстве аргументируют данными ВОЗ. Согласно статистике, из-за вредного воздействия алкоголя в мире ежегодно умирает более трех миллионов человек.
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