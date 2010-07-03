В Госдуме назвали "оптимальный" возраст наступления совершеннолетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал Москве 24, что в России не нужно понижать возраст совершеннолетия. Так он прокомментировал слова главы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александра Бугаева, который заявил, что в стране для этого есть предпосылки.

"Я считаю, что наступление совершеннолетия в 18 лет – это оптимальный порог, который у нас установлен. Потому что, как бы мы ни хотели, как бы не был развит тот или иной человек, это все равно дети", – отметил он.





Сергей Вострецов депутат Госдумы Понижать возрастной порог точно нельзя. Это будет неправильно и с точки зрения ответственности людей перед законом.

По мнению парламентария, человек начинает в полной мере осознавать свою ответственность даже не в 18, а после 20 лет. Вострецов пояснил, что до этого времени люди могут находиться под влиянием гормонов и эмоций.

"20 – та отметка, когда человек меняется, пересматривает свою жизнь. Это окончание вуза, первый опыт работы, первые межличностные отношения. Взросление раньше срока как исключение из правил допустимо, но это исключение, а не общий фон. В 21 год люди становятся более-менее ответственными. У них по-другому формируется мировоззрение", – сказал он.





Сергей Вострецов депутат Госдумы Повышение или понижение возраста совершеннолетия связано с наступлением материальной или уголовной ответственности. С принятием каких-то юридических решений. Оптимально человек взрослеет полностью лет в 25.

Ранее глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал РИА Новости, что в России есть предпосылки для снижения возраста совершеннолетия. По его словам, границы понятия "молодой человек" сейчас не столь абсолютны, какими были, например, 10 лет назад. Сегодня дети взрослеют раньше, полагает Бугаев. При этом он добавил, что нельзя однозначно ответить, настал ли уже момент для смещения совершеннолетия с 18 лет на законодательном уровне. Для этого еще нужно просчитать все последствия.

6 июня первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала, что в ведомстве обсуждается вопрос о повышении до 21 года возраста, с которого граждане смогут покупать табак и алкоголь. По ее словам, за счет такой меры снизится потребление спиртного и сигарет.

Ранее Минздрав опубликовал законопроект о повышении возраста, с которого россиянам будет разрешено покупать крепкий алкоголь. Согласно документу, запрещается продавать напитки крепче 16,5 градуса лицам младше 21 года.

Сейчас в России действует запрет на продажу спиртного несовершеннолетним. Однако в Минздраве считают такое ограничение недостаточным. Необходимость ужесточить правила продажи спиртного в ведомстве аргументируют данными ВОЗ. Согласно статистике, из-за вредного воздействия алкоголя в мире ежегодно умирает более трех миллионов человек.