Минздрав России хочет продлить детство до 21 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минздрав России обсуждает вопрос о повышении до 21 года возраста, с которого граждане смогут покупать крепкий алкоголь. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В первую очередь нас волнуют употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап", – цитирует ее ТАСС.

Ранее Минздрав опубликовал законопроект о повышении возраста, с которого россиянам будет разрешено покупать крепкий алкоголь. Согласно документу, запрещается продавать напитки крепче 16,5 градуса лицам младше 21 года.

Сейчас в России действует запрет на продажу спиртного несовершеннолетним. Однако в Минздраве считают такое ограничение недостаточным. Необходимость ужесточить правила продажи спиртного в ведомстве аргументируют данными ВОЗ. Согласно статистике, из-за вредного воздействия алкоголя в мире ежегодно умирает более трех миллионов человек.

Больше всего пьянство бьет по трудоспособному населению, превращая еще молодых людей в инвалидов, подчеркнули в Минздраве. Международные исследования подтвердили, что повышение возраста продажи крепкого спиртного – эффективная мера в борьбе с алкоголизмом, заверили эксперты ведомства.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (78%) поддержали эту инициативу. Каждый второй респондент лично замечал случаи снижения работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма. Еще 46% опрошенных сталкивались со случаями болезней и летального исхода в связи с длительным употреблением алкоголя. Семейные конфликты и разводы из-за злоупотребления алкоголя наблюдали 44% участников опроса, хотя чаще слышали от знакомых (51%).