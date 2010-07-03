Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя

Минздрав опубликовал законопроект о повышении возраста, с которого россиянам будет разрешено покупать крепкий алкоголь. Согласно документу, запрещается продавать напитки крепче 16,5% лицам младше 21 года. Текст размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас в России действует запрет на продажу спиртного несовершеннолетним. Однако в Минздраве считают такое ограничение недостаточным. Ведомство предлагает внести в закон поправку о запрете на продажу "алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема", тем молодым людям кому еще не исполнился 21 год.
К разработке законопроекта об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя Минздрав приступил в декабре 2018 года. А в середине февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава ведомства Вероника Скворцова заявила, что специалисты Минздрава завершили работу над законопроектом и готовы вынести его на обсуждение.
Необходимость ужесточить правила продажи спиртного в ведомстве аргументируют данными ВОЗ. Согласно статистике, из-за вредного воздействия алкоголя в мире ежегодно умирает более трех миллионов человек. Больше всего пьянство бьет по трудоспособному населению, превращая еще молодых людей в инвалидов, подчеркнули в Минздраве. Международные исследования подтвердили, что повышение возраста продажи крепкого спиртного – эффективная мера в борьбе с алкоголизмом, заверили эксперты ведомства.
По данным ВЦИОМ, большинство россиян (78%) поддержали эту инициативу. Каждый второй респондент лично замечал случаи снижения работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма. Еще 46% опрошенных сталкивались со случаями болезней и летального исхода в связи с длительным употреблением алкоголя. Семейные конфликты и разводы из-за злоупотребления алкоголя наблюдали 44% участников опроса, хотя чаще слышали от знакомых (51%).
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