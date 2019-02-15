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12:28

Минздрав разработал законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

общество

12:28

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Минздрав РФ готов внести предложения по увеличению возраста продажи алкоголя. Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщила глава министерства Вероника Скворцова

"Мы готовы внести, у нас все готово..." – цитирует РИА Новости главу ведомства. Она также отметила, что специалистам перед внесением предложений нужно обсудить вопрос с другими федеральными органами исполнительной власти.

О том, что Минздрав начал готовить законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя, стало известно в декабре прошлого года. Если документ примут, то такие напитки перестанут отпускать тем, кому еще нет 21 года.

В Минздраве ссылаются на данные ВОЗ: из-за вредного воздействия алкоголя в мире ежегодно умирает более трех миллионов человек. Причем больше всего пьянство бьет по трудоспособному населению, превращая еще молодых людей в инвалидов. По данным Минздрава, международные исследования подтвердили, что повышение возраста продажи крепкого спиртного – это эффективная мера в борьбе с алкоголизмом.

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По данным ВЦИОМ, большинство россиян (78%) поддержали эту инициативу. Каждый второй респондент лично замечал случаи снижения работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма. Еще 46% опрошенных сталкивались со случаями болезней и летального исхода в связи с длительным употреблением алкоголя. Семейные конфликты и разводы из-за злоупотребления алкоголя наблюдали 44% участников опроса, хотя чаще слышали от знакомых (51%).

общество

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