Запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года планируют ввести в 2020 году

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Запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, может вступить в силу с января 2020 года. Соответствующий законопроект Минздрава России был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что предлагаемые законопроектом изменения позволят внедрить запрет продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема лицам, не достигшим возраста 21 года. Указанное изменение направлено на охрану здоровья граждан россиян от негативного влияния употребления алкогольной продукции.
В конце ноября замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай пообещал в течение "нескольких месяцев" внести в Госдуму законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. По его словам, повышение возраста продажи алкоголя снизит ряд негативных социальных последствий, в частности, уменьшит число ДТП с участием молодых людей.
По данным ВЦИОМ, большинство россиян (78%) поддержали эту инициативу. Каждый второй респондент лично замечал случаи снижения работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма. Еще 46% опрошенных сталкивались со случаями болезней и летального исхода в связи с длительным употреблением алкоголя. Семейные конфликты и разводы из-за злоупотребления алкоголя наблюдали 44% участников опроса, хотя чаще слышали от знакомых (51%).
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