Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Администрация Джо Байдена использовала социальные сети для вмешательства во внутренние дела других государств. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

Поводом для его комментария стала публикация агентством США по международному развитию (USAID) переписки сотрудников Национального совета безопасности США и USAID с представителями видеохостинга YouTube.

В одном из писем фигурировала тема "Синхронизация YouTube и Совета национальной безопасности по России". По словам Дмитриева, медиаплатформы использовались как инструмент давления на другие страны и цензуры. Подобную практику он назвал тайным злом.

Деятельность USAID, которое США использовали для реализации внешней политики и влияния на другие государства, фактически приостановили в феврале 2025 года. Это произошло при администрации президента США Дональда Трампа.