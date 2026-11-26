Фото: 123RF.com/hennadiinaumov

Жители Киева предстоящей зимой могут столкнуться с длительными перебоями в водоснабжении. В наиболее благоприятном сценарии воду будут подавать всего на три часа, после чего отключать на восемь, заявил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По словам чиновника, городские власти оказались не готовы к зимнему периоду. Он предупредил, что проблемы с подачей воды могут серьезно осложнить жизнь жителей украинской столицы.

Бахматов отметил, что описанный график является самым благоприятным из возможных сценариев.

Ранее в одном из районов Киева предложили создать сеть общественных туалетов на случай перебоев с коммунальными услугами. Эти сооружения планируют использовать при возможных отключениях электричества и воды.