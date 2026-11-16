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Крупные украинские города могут столкнуться с условиями, при которых жизнь в них станет практически невозможной. Это произойдет, если до наступления холодов стороны конфликта не достигнут мирного соглашения, пишет китайское издание Sohu.

Автор публикации обратил внимание на ухудшение ситуации с критически важной инфраструктурой. По его оценке, разрушение энергетических объектов уже осложняет жизнь в городах, а с приближением зимы ситуация может стать еще тяжелее.

"С приближением зимы судьба Украины висит на волоске", – говорится в публикации.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что энергоснабжение и водоснабжение Киева и Киевской области находятся в наиболее тяжелом состоянии с начала конфликта. По ее словам, жители региона уже несколько дней остаются без электричества, а система водоснабжения находится на грани срыва.