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Sohu: будущее Украины находится под угрозой в преддверии суровой зимы

В Китае заявили, что будущее Украины находится под угрозой в преддверии суровой зимы

Фото: depositphotos/billperry

Крупные украинские города могут столкнуться с условиями, при которых жизнь в них станет практически невозможной. Это произойдет, если до наступления холодов стороны конфликта не достигнут мирного соглашения, пишет китайское издание Sohu.

Автор публикации обратил внимание на ухудшение ситуации с критически важной инфраструктурой. По его оценке, разрушение энергетических объектов уже осложняет жизнь в городах, а с приближением зимы ситуация может стать еще тяжелее.

"С приближением зимы судьба Украины висит на волоске", – говорится в публикации.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что энергоснабжение и водоснабжение Киева и Киевской области находятся в наиболее тяжелом состоянии с начала конфликта. По ее словам, жители региона уже несколько дней остаются без электричества, а система водоснабжения находится на грани срыва.

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