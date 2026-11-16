02:13Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 26 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Cилы ПВО Минобороны сбили еще 11 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.
Ранее мэр столицы сообщил об уничтожении 15 БПЛА. Таким образом, с начала суток 16 ноября общее число сбитых беспилотников достигло 26.
На фоне атаки аэропорт Шереметьево временно ограничил прием и отправку самолетов. Рейсы обслуживаются по согласованию с соответствующими органами. Ранее аналогичный режим работы ввели в аэропорту Внуково.