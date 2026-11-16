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Депутат Кавшар: начать формировать будущую пенсию можно с 14 лет

В Госдуме раскрыли способ начать копить на пенсию с 14 лет

Фото: 123RF.соm/fancystudio

Формировать будущую пенсию можно уже с 14 лет, если подросток официально устроился на работу. В таком случае у него начинают накапливаться страховой стаж и пенсионные баллы, рассказала ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

По словам депутата, пенсионные права формируются с момента заключения трудового договора и начала уплаты работодателем страховых взносов за сотрудника. Несовершеннолетние могут самостоятельно оформлять трудовые отношения с 14 лет, а до этого от их имени действуют родители или опекуны.

В качестве примера парламентарий привела школьника, который после 10-го класса решил несколько часов в неделю работать во время летних каникул. При официальном оформлении такая занятость будет учитываться при расчете страхового стажа.

Для трудоустройства понадобятся СНИЛС, паспорт, трудовой договор и трудовая книжка. СНИЛС присваивают гражданину практически сразу после рождения, паспорт выдают в 14 лет, а остальные документы оформляют при первом официальном трудоустройстве, пояснила депутат.

Ранее в Госдуме рассказали, что некоторые россияне имеют право одновременно получать две пенсии, несмотря на общее правило об одной выплате. К таким категориям относятся военные пенсионеры, отдельные группы людей с инвалидностью, родственники погибших военнослужащих, а также космонавты и летчики-испытатели.

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