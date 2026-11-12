Выплаты за январь ряду россиян перечислят до конца декабря

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Россияне, получающие зарплаты, пенсии и социальные выплаты с 1-го по 10-е число месяца, получат все положенные за январь 2027 года средства досрочно – не позднее 30 декабря 2026 года. Об этом РИА Новости сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Таким образом, выплаты за январь будущего года будут произведены до последнего рабочего дня 2026-го включительно.

Ранее Сергей Собянин рассказал об индексации ряда выплат в Москве в 2027 году. Всего на соцподдержку горожан в 2027–2029 годах заложено 2,4 триллиона рублей.

В частности, с 1 января на 4,3% проиндексируют пособия и выплаты для семей с детьми, горожан старшего поколения и людей с инвалидностью. Минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров Москвы составит 28 580 рублей в месяц.

