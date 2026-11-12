Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 12:33

Общество

Выплаты за январь ряду россиян перечислят до конца декабря

Фото: depositphotos/Tiko0305

Россияне, получающие зарплаты, пенсии и социальные выплаты с 1-го по 10-е число месяца, получат все положенные за январь 2027 года средства досрочно – не позднее 30 декабря 2026 года. Об этом РИА Новости сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Таким образом, выплаты за январь будущего года будут произведены до последнего рабочего дня 2026-го включительно.

Ранее Сергей Собянин рассказал об индексации ряда выплат в Москве в 2027 году. Всего на соцподдержку горожан в 2027–2029 годах заложено 2,4 триллиона рублей.

В частности, с 1 января на 4,3% проиндексируют пособия и выплаты для семей с детьми, горожан старшего поколения и людей с инвалидностью. Минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров Москвы составит 28 580 рублей в месяц.

Работодатели должны выплатить 13-ю зарплату при таком условии в договоре

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика