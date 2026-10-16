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16 октября, 13:28

Общество

Пособие по безработице в 2027 году составит почти 17 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пособие по безработице в 2027 году составит почти 17 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме, передает ТАСС.

Он напомнил, что пособие по безработице тоже индексируется. В следующем году размер выплаты составит 16 966 рублей.

Котяков также отметил, что число граждан, обращающихся к этой мерой государственной поддержки, снижается. Это связано с ситуацией на рынке труда.

Ранее сообщалось, что единое пособие и ряд других выплат, размер которых зависит от прожиточного минимума, проиндексируют на 6,8% с 1 января 2027 года.

С 1 февраля 2027 года также ожидается индексация ежемесячной денежной выплаты, материнского капитала и единовременного пособия при рождении ребенка по уровню фактической инфляции.

В России изменится порядок индексации социальных выплат с 2027 года

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