В России средний размер пенсии по старости в 2027 году составит 29 904 рубля

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Средний размер пенсии по старости в России к концу 2027 года составит 29 904 рубля. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В следующем году страховые пенсии будут проиндексированы дважды. С 1 февраля выплаты увеличат на 6,8% с учетом уровня инфляции за прошлый год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно повысят на 3,3% по темпу роста зарплат.

Средства на индексацию пенсий и пособий предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2027 год.

Некоторым категориям граждан пенсионные выплаты повысят уже до конца 2026 года. Как сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету Каплан Панеш, с 1 октября автоматически проиндексируют выплаты военным и силовикам, а пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет или присвоили первую группу инвалидности, удвоят фиксированную выплату и добавят надбавку на уход.

Также доплатят за неработающих иждивенцев, до 9 584,69 рубля. Работающим пенсионерам пенсии пересчитали с 1 августа, а в ноябре пересмотрят надбавки летчикам и шахтерам.