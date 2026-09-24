В Печатниках построят новые технопарки по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юго-востоке Москвы в районе Печатники планируют реорганизовать около пяти гектаров земли и возвести на них два технопарка. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Соответствующие проекты решений о комплексном развитии территорий уже размещены на mos.ru. Участки расположены во 2-м Южнопортовом проезде, технопарки разместятся в 580 метрах друг от друга.

"На юго-востоке столицы продолжается формирование крупного центра деловой и экономической активности "Южный порт". Этому способствует также программа комплексного развития территорий, в рамках которой на участках площадью почти пять гектаров планируется реализовать два проекта", – рассказал Ефимов.

Согласно его словам, на этой территории будут возведены два технопарка light-industrial, общая площадь которых превысит 120 тысяч квадратных метров. Они будут включать офисные помещения и производственные зоны, а также обеспечат более 2,5 тысячи рабочих мест. Вложения в развитие этих объектов составят 34,77 миллиарда рублей, а ежегодная выгода для бюджета может достигнуть более 1,2 миллиарда рублей.

Значительную часть площадей технопарков займут офисно-деловые пространства, остальное отдадут под производства. В частности, там смогут разместиться предприятия легкой, фармацевтической, фарфорово-фаянсовой и электронной промышленности. Предусмотрены склады для хранения продукции и парковки для автомобилей. Прилегающие территории благоустроят и организуют удобные подходы к станции метро.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице будет расширена поддержка создания современных производственных объектов в рамках программы КРТ. В целом к 2030 году площадь высокотехнологичной промышленной застройки Москвы должна вырасти почти в два раза и превысить 25 миллионов квадратных метров. В настоящее время на стадиях проработки и реализации находятся более 470 проектов КРТ.

