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25 сентября, 13:16

Происшествия

В Алтайском крае мужчина получил 9 лет за убийство знакомого мясорубкой

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Алтайском крае приговорил 40-летнего жителя Рубцовска к 9 годам лишения свободы в колонии особого режима за смертельное избиение знакомого мясорубкой. Об этом сообщает "Радио 1".

Инцидент произошел в мае 2026 года. Мужчина распивал спиртное у себя дома с 50-летним знакомым. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Хозяин квартиры ударил гостя по лицу, отчего тот упал на пол.

Затем обвиняемый взял мясорубку и не менее трех раз ударил потерпевшего по голове. Пострадавшего госпитализировали, но полученные травмы оказались смертельными. Мужчина скончался в больнице.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе против 15-летнего подростка возбудили уголовное дело по подозрению в причинении сверстнику тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, между двумя несовершеннолетними произошел словесный конфликт, во время которого подозреваемый ударил ножом другого подростка в грудную клетку.

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