Сын Плющенко поблагодарил фигуриста Малинина за поддержку в соцсетях

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Фигурист Александр Плющенко, выступающий за Азербайджан, рассказал о поддержке со стороны трехкратного чемпиона мира Ильи Малинина. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен поблагодарил представляющего США Малинина за репост отрывка, в котором комментатор Марк Ханретти во время этапа юниорского Гран-при ISU в Анкаре раскритиковал поток негативных сообщений в адрес Плющенко, впервые выступившего на международной арене.

По словам Плющенко, он ценит поддержку такого влиятельного в фигурном катании человека.

"Это круто! Комментатор сказал все правильно. И здорово, что Илья разделяет эту позицию", – заявил фигурист.

Он также добавил, что примерно год назад разговаривал с Малининым по телефону.

"Приятный, хороший пацан. Было бы здорово встретиться вживую, поиграть в футбол", – отметил Плющенко.

В мае Плющенко-младший сменил спортивное гражданство и начал выступать за сборную Азербайджана, что вызвало волну критики.

В середине сентября сын Плющенко выступил на своем первом международном турнире – этапе юниорского Гран-при в Анкаре. По сумме короткой и произвольной программ ему удалось набрать 171,65 балла. В результате спортсмен занял 13-е место.

