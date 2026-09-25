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25 сентября, 18:37

Общество

Режим ЧС объявили в округе Флориды из-за вспышки лихорадки денге

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Администрация округа Хиллсборо в американском штате Флорида объявила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки лихорадки денге. Соответствующий указ подписала глава округа Бонни Уай.

Хиллсборо расположен недалеко от города Тампа, в нем проживает около 1,4 миллиона человек. Режим ЧС будет действовать семь дней на всей территории округа. По данным газеты The Hill, всего в Хиллсборо было зафиксировано 170 случаев заболевания.

Во Флориде же выявили около 190 случаев. Чтобы избежать распространения лихорадки, администрация призвала местных жителей носить светлую одежду с длинными рукавами и закрытую обувь, а также использовать средства от насекомых и удалять скопления стоячей воды.

Лихорадка денге – это острое вирусное заболевание, передающееся человеку через укусы инфицированных комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus. Оно может протекать как в легкой форме, так и в тяжелой, опасной для жизни.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что человек может заразиться малярией, лихорадкой Западного Нила, японским энцефалитом и другими инфекциями при одном укусе комара. Эти насекомые могут переносить различные заболевания. Например, лихорадку Западного Нила передают комары рода Culex, а лихорадку чикунгунья – комар рода Aedes.

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