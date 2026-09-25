Иран передал США семидневный план по открытию навигации в Ормузском проливе

Фото: depositphotos/lkpro

Тегеран передал Вашингтону через Катар конкретный план восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил журналистам на полях Генассамблеи ООН.

"Если будут соблюдены необходимые условия, пролив может быть открыт заново и нормальное судоходство может быть восстановлено за семь дней", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Он указал, что безопасность в проливе нельзя восстановить военными действиями, угрозами, блокадой или экономическим принуждением.

Аракчи также назвал "большой ложью" обвинения в том, что Иран якобы находится на пороге обладания ядерным оружием. Он подчеркнул, что иранская ядерная программа носит мирный характер.

Глава МИД раскритиковал санкции США, назвав их экономическим терроризмом и инструментом политического принуждения. Он отметил, что Вашингтон преднамеренно наносит вред иранскому народу, нарушая его права на жизнь, здоровье, доступ к медикаментам и продовольствию.

Кроме того, Аракчи сообщил, что в результате агрессии Израиля и США против Ирана погибли более пяти тысяч человек, включая сотни детей и женщин. Он подчеркнул, что убийство верховного лидера нарушило международное право.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что находится на этапе принятия решения по ситуации с Ираном и в ближайшее время ожидаются значительные крупные события. Он озвучил три возможных сценария: уничтожить Иран, позволить ему экономически ослабнуть или заключить сделку.

В свою очередь, Тегеран направил Вашингтону через катарских посредников условия для прекращения конфликта. В них входят прекращение боевых действий на всех фронтах, разблокировка замороженных иранских активов и снятие морской блокады.