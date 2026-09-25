Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 23:54

Политика

Иран передал США семидневный план по открытию навигации в Ормузском проливе

Фото: depositphotos/lkpro

Тегеран передал Вашингтону через Катар конкретный план восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил журналистам на полях Генассамблеи ООН.

"Если будут соблюдены необходимые условия, пролив может быть открыт заново и нормальное судоходство может быть восстановлено за семь дней", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Он указал, что безопасность в проливе нельзя восстановить военными действиями, угрозами, блокадой или экономическим принуждением.

Аракчи также назвал "большой ложью" обвинения в том, что Иран якобы находится на пороге обладания ядерным оружием. Он подчеркнул, что иранская ядерная программа носит мирный характер.

Глава МИД раскритиковал санкции США, назвав их экономическим терроризмом и инструментом политического принуждения. Он отметил, что Вашингтон преднамеренно наносит вред иранскому народу, нарушая его права на жизнь, здоровье, доступ к медикаментам и продовольствию.

Кроме того, Аракчи сообщил, что в результате агрессии Израиля и США против Ирана погибли более пяти тысяч человек, включая сотни детей и женщин. Он подчеркнул, что убийство верховного лидера нарушило международное право.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что находится на этапе принятия решения по ситуации с Ираном и в ближайшее время ожидаются значительные крупные события. Он озвучил три возможных сценария: уничтожить Иран, позволить ему экономически ослабнуть или заключить сделку.

В свою очередь, Тегеран направил Вашингтону через катарских посредников условия для прекращения конфликта. В них входят прекращение боевых действий на всех фронтах, разблокировка замороженных иранских активов и снятие морской блокады.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика