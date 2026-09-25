Колумбия разорвала дипломатические отношения с Ираном

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Колумбия официально разорвала дипломатические отношения с Ираном с 19 сентября 2026 года. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел латиноамериканской страны.

В заявлении ведомства уточняется, что решение принято от имени правительства Колумбии. Причинами названы вопросы национальной безопасности, а также действия Ирана по перекрытию Ормузского пролива и препятствование инспекциям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

При этом разрыв дипломатических отношений не означает прекращения работы консульств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что находится на этапе принятия решения по ситуации с Ираном и в ближайшее время ожидаются значительные крупные события. Он озвучил три возможных сценария: уничтожить Иран, позволить ему экономически ослабнуть или заключить сделку.

В свою очередь, Тегеран направил Вашингтону через катарских посредников условия для прекращения конфликта. В них входят прекращение боевых действий на всех фронтах, разблокировка замороженных иранских активов и снятие морской блокады.