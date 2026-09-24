Захарова посоветовала Зеленскому не материться и не оскорблять всех подряд в ООН

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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время выступления в ООН стоило бы цитировать классиков, а не использовать нецензурную лексику и оскорбления. Об этом сообщила в интервью ИС "Вести" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

После выступления на Генассамблее ООН Зеленский покидал здание в сопровождении охраны, попутно отвечая на вопросы журналистов. Один из них поинтересовался у украинского лидера, когда тот собирается прилететь в Москву. Зеленский ответил по-русски "на ракете", закончив фразу нецензурным словом.

Захарова отметила, что Зеленский говорит по-русски и дома, и за рубежом, однако, приезжая в ООН, позволяет себе подобные выражения.

"Раз ты сам чуть ли не пытаешься использовать русский язык, приезжая в ООН, ты вот так на нем говоришь? А уж если и говоришь, есть, наверное, более удобоваримые формы выступать, цитируя классиков, а не матерясь и не оскорбляя всех подряд", – отметила она.

Дипломат подчеркнула, что русский язык является одним из шести официальных языков ООН и языком страны, победившей нацизм, благодаря чему организация и была создана. Зеленский продолжает говорить на русском языке, однако запрещает его использование на Украине, заключила Захарова.

В Госдуме также прокомментировали слова Зеленского, заявив, что тот ведет себя как "клоун". Кроме того, депутаты обратили внимание на нервозное поведение украинского лидера на пленарном заседании, где тот переминался с ноги на ногу. По мнению парламентариев, это говорит о неадекватном состоянии Зеленского.