В ГД назвали Зеленского "клоуном" после нецензурных слов о визите в Москву

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Украинский лидер Владимир Зеленский ведет себя как "клоун", заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с "Газетой.ру", комментируя нецензурный ответ политика на вопрос о возможном визите в Москву.

"Клоун – он и есть клоун", – сказал Чепа.

Парламентарий напомнил о выступлении главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совбеза, где тот детально разобрал ситуацию на Украине с 2013 года по настоящее время и роль Европы в ней.

Кроме того, Чепа обратил внимание на нервозное поведение Зеленского на пленарном заседании, где тот переминался с ноги на ногу. По мнению депутата, это говорит о неадекватном состоянии украинского лидера.

После выступления на Генассамблее ООН Зеленский ответил на вопрос о том, когда он собирается прилететь в Москву, фразой на русском языке "на ракете", сопроводив ее нецензурным словом.

В МИД России заявляли, что украинский лидер опасается, что его ждет судьба самозванца эпохи Смуты Лжедмитрия, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши. Также официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что матерным словом Зеленский представился, "чтобы знали, с кем имеют дело".

