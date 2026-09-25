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25 сентября, 12:29

Политика

Памфилова назвала "вялыми" предвыборные дебаты партий

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Anvar Galeev

Предвыборные дебаты в ходе минувшей кампании прошли "вяло", заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

По ее словам, на начальном этапе дебаты шли неактивно как в регионах, так и на федеральном уровне. Некоторые участники отнеслись к ним недостаточно серьезно, хотя дебаты – основа состязания и проявление уважения к избирателю.

Поэтому она призвала партии провести работу над ошибками. Памфилова также добавила, что кандидаты позже сами поймут, что зря не воспользовались предоставленной государством возможностью агитировать за себя.

Выборы депутатов ГД девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании проходили в России с 18 по 20 сентября. Явка на выборах в Госдуму составила 59,8%, что стало рекордным показателем за три последние парламентские кампании.

После окончательных подсчетов голосов "Единая Россия" получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, "Родина" – 1. Также в нижнюю палату парламента проходят 4 самовыдвиженца.

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