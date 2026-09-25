Асфальт обновили на Люблинской улице на юго-востоке Москвы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершили ремонт асфальтобетонного покрытия на Люблинской улице, проходящей через районы Текстильщики, Люблино и Марьино. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что на магистрали длиной свыше 8 километров обновили больше 260 тысяч квадратных метров покрытия.

До этого асфальт на Люблинской улице ремонтировали в 2019 году. Среди причин, по которым требуется заменять покрытие, – колейность, возникающая из-за постоянного движения автомобилей. Она не только создает неудобства для водителей, но и может сказаться на безопасности дорожного движения.

Чтобы вовремя выявлять и обновлять участки, нуждающиеся в ремонте, специалисты постоянно проверяют состояние асфальта на дорогах и следят за окончанием гарантийных сроков. Сам ремонт обычно организуют в ночные часы, когда на дорогах меньше машин.

Работы проводят поэтапно: сначала фрезеруют старый слой асфальта, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после этого укладывают новое покрытие и наносят дорожную разметку. При ремонте улично-дорожной сети используют современные технологии и асфальтобетонные смеси, изготовленные на принадлежащих городу заводах.

Бирюков добавил, что обновление дорожного полотна входит в ежегодную подготовку к осенне-зимнему периоду, а поддержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяют особое внимание.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили основные работы по обновлению дорожной разметки. В первую очередь ее нанесли на крупных магистралях и улицах, а также рядом с детскими садами, школами, медицинскими учреждениями, транспортными объектами, парками и театрами. Работы преимущественно проводили ночью, частично ограничивая движение, чтобы не создавать помех автомобилистам.

Для разметки используют долговечные пластичные материалы, в том числе холодный двухкомпонентный пластик и термопластик. Первый подходит для сложных по конфигурации элементов и обозначения парковок, второй применяют для продольных линий, разделяющих транспортные потоки, и поперечных полос.

